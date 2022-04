Português recebe prémio no mundo do vinho

A “Vintners’ Cup” é um galardão atribuído ao estudante com nota mais elevada do mundo na área do vinho. Jorge Nunes recebeu o prémio de 2021 e é o primeiro português a ser galardoado.

É pela primeira vez um português a receber o galardão “Vintners’ Cup”. O reconhecimento é atribuído pela escola de vinho Wine and Spirit Education Trust (WSET), e reconhece, segundo o jornal ECO, o estudante com a nota mais elevada em todo o mundo, no conjunto das seis unidades que constituem o WSET Diploma in Wine and Spirits, de grande prestígio a nível global.

Jorge Nunes não escondeu a surpresa e o orgulho de ter recebido o prémio. “O galardão tem particular importância para o meu país, para a minha região e para a minha família. Os nossos vinhos estão a crescer em reputação em todo o mundo e sinto-me satisfeito por ter, desta forma, dado o meu contributo”, admite o estudante.

O vencedor é natural de Vila Nova de Gaia e estudou enologia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Passou pela Symington Family Estates em 2007, onde desempenhou funções de enólogo e na área do enoturismo. Depois de integrar a equipa comercial, mudou-se para Hong Kong, onde era responsável pela promoção e venda do conjunto de marcas de vinhos DOC e do Porto da empresa familiar no oriente.

