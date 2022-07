Português que morreu no Luxemburgo era de Póvoa de Lanhoso

Um acidente na manhã de segunda-feira foi fatal para um homem de 42 anos. Segundo a polícia luxemburguesa, a vítima era motorista de um camião, tendo sido atropelado por uma escavadora que estava a proceder ao carregamento do veículo.

Ricardo vivia em França mas trabalhava no Luxemburgo. Fonte da família pediu a máxima discrição e respeito pelo duro momento que estão a viver, mas confirmaram tratar-se de um português, natural do concelho de Póvoa de Lanhoso, no Minho, e que tem família a viver no Luxemburgo e em França.

Apesar de as autoridades não terem revelado a nacionalidade da vítima, vários amigos e conhecidos do homem de 42 anos foram-se manifestaram nas redes sociais deixando mensagens de pêsames e solidariedade para com a família de Ricardo.

Segundo as autoridades o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, uma obra junto a uma passagem de nível em Roodt-sur-Syre, no nordeste do Luxemburgo.