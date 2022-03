Português que desenvolveu Saint-Tropez investe no nosso país

Joaquim Pirès, empresário lusodescendente, começa a trazer negócios para o Algarve, comprometendo-se a investir também no seu país.

O CEO do Grupo SERIP, com vários negócios em França, está a lançar projetos em Portugal. A Quinta de Faro e a Adega do Cantor são bons exemplos do investimento que o empresário tem feito no sul do país.

Com mais de 30 anos de trabalho no sul de França, Joaquim Pirès é filho de portugueses que fugiram do país no tempo do Estado Novo. Sempre teve o desejo de ser arquiteto, mas, após a morte do pai, quando era ainda novo, viu-se obrigado a trabalhar.

Há 30 anos que constrói casas de luxo na zona de Saint-Tropez, junto ao Mediterrâneo, e junta às suas funções empresariais o facto de ser Cônsul-Honorário de Portugal em Nice, como noticia o The Portugal News.

Entre empresas de construção civil, eletricidade, canalização e imobiliário, Joaquim Pirès gere cerca de 60 empresas, onde emprega muitos portugueses. “Cerca de 90% dos meus colaboradores são portugueses”, como afirma. Para além de manter o patriotismo nas escolhas de funcionários, tenta sempre que possível escolher produtos portugueses para os seus negócios. Foi o primeiro empresário a trazer a Calçada Portuguesa para França.

Foi ainda nomeado por Marcelo Rebelo de Sousa Comendador da República Portuguesa, onde referiu que estava “ligado aos problemas dos portugueses que vivem em França”.

