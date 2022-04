Português preso por cibercrime no Reino Unido

Um rapaz de 21 anos foi preso no Reino Unido por suspeita de fundar e controlar um mercado de cibercrime. A página de Diogo Santos Coelho foi apreendida por autoridades americanas.

Apesar de o jovem já ter sido detido em janeiro, apenas esta terça-feira veio o FBI confirmar. É suspeito de liderar um mercado digital de cibercrimes RaidForums, como ressalta o Jornal de Negócios.

Para além de Diogo, outros cúmplices também foram detidos e serão extraditados para os EUA. Outro dos jovens de 21 anos não identificado estaria em Croyden, no sul de Londres.

Para além do FBI, o Departamento de Justiça e os Serviços Secretos americanos fizeram parte das forças de segurança americanas cooperantes no processo. Da Europa, houve a colaboração da Task Force de Cibercrime da Europol, da Agência Nacional de Crime do Reino Unido, das polícias nacionais da Roménia e da Suécia e da Polícia Judiciária Portuguesa, numa investigação codificada com o nome Operação “Tourniquet”.

A RaidForums, website controlado por Diogo Santos Coelho, operava na rede aberta da internet e era uma plataforma de compra e venda de dados hackeados. O FBI descreveu o site como “contendo mais de 10 mil milhões de registos únicos”.

Na acusação divulgada pelo FBI esta terça-feira, a autoridade refere que Diogo, sob pseudónimos como “Omnipotent”, “Downloading”, “Shiza” ou “Kevin Maradona”, é acusado de ser o fundador da plataforma pelo menos desde 2015, onde terá praticado diversos crimes cibernéticos. De entre eles, o estabelecimento de um mercado digital de informações como números e códigos de contas bancárias, ou números de segurança social, para além de nomes, palavras-passe, etc.

Também entre os crimes está o serviço de mediação entre o comprador e o vendedor, ou de solicitação de outros utilizadores como ligação.

Caso seja considerado culpado, Diogo Santos Coelho verá muitos itens físicos e digitais apreendidos, como aparelhos eletrónicos, e ainda 200 mil euros em dinheiro.