Português preso em Espanha por suspeita de violação

Um homem de nacionalidade portuguesa está preso preventivamente, em Espanha, por ser suspeito de ter violado, na madrugada do último domingo, uma mulher durante as festas da localidade espanhola de La Codosera, que faz fronteira com o município de Arronches, distrito de Portalegre.

Segundo o jornal El Mundo o episódio terá acontecido cerca das 07:30 junto às casas-de-banho portáteis colocadas em La Codosera para fazer face à afluência de pessoas motivada pela festa popular.



O agressor, com cerca de 30 anos, terá aproveitado o momento em que a vítima se encontrava sozinha para a agarrar, rasgar-lhe a roupa e consumar o ato sexual.



Terminada a agressão, surgiu um grupo de jovens que se apercebeu do que tinha acabado de acontecer e perseguiu o suspeito, conseguindo apanhá-lo e mantê-lo sob custódia até à chegada da Guardia Civil.



O periódico espanhol avança que a vítima, moradora no País Basco, tem 33 anos, mas o site “Arronches Em Noticias”, indica tratar-se de uma jovem de 18 anos, que tinha ido passar férias a casa de familiares.



O suspeito foi presente a tribunal e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, sem direito a fiança.