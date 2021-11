Português Pantónio está a decorar uma estação de comboios no Luxemburgo

Pantónio, artista de 45 anos, originário dos Açores, foi convidado para pintar o mural no âmbito de um projeto artístico que promove iniciativas de sensibilização e educação para a arte na cidade de Esch-sur-Alzette, no sul do Luxemburgo.

“Conheci a pessoa que faz a curadoria num festival em França. Ele gostou do meu trabalho e achou que se devia fazer qualquer coisa em Esch, também por causa da comunidade portuguesa”, disse o artista em entrevista ao jornal Contacto.

“As pessoas movem-se todos os dias para o trabalho, para as suas vidas. No mural há uma série de animais e coisas mais orgânicas que estão em transporte diário, em movimento. A minha ideia é pô-las a transportar o tempo, um relógio, um telemóvel, coisas que se compram e que fazem parte do dia a dia, neste lado mais efémero”, disse Pantónio, explicando que a viagem é feita por pessoas mas “acompanhada pelos instintos animais”. O mural já tem o conceito, mas ainda não foi batizado, porque o autor “a cada dia muda de ideias”.

É uma história que começa com o mecãnico em simultâneo com o orgãnico, fundem-se em coisas hetéreas ou vivantes que viajam e transportam coisas ordinárias do dia a dia, como o tempo a comida o amor uma moeda e um telemovel – é isso que faz as pessoas deslocarem-se diariamente por esta estação de comboios e autocarros.With Kufa's Urban Art Esch Posted by Pantónio on Saturday, October 30, 2021

