Português pagou 12.500 euros em multas e fica sem carta 10 anos

António P., residente na capital do Luxemburgo, pagou 12.500 euros em multas. Depois de tanta reincidência e continuando com a carta de condução caducada, foi levado a tribunal por ter conduzido sem o poder fazer. No passado dia 28 janeiro o juiz decidiu.

O português foi condenado a cinco meses de prisão, a uma multa de cinco mil euros e ficará 10,5 anos sem poder conduzir, revela o jornal Contacto.

Contudo, esta pode não ser a decisão final pois ambas as partes “têm 40 dias para recorrer da sentença”.

“Os tribunais luxemburgueses são regularmente chamados a pronunciar-se sobre tais casos, ou porque os condutores em questão nunca foram titulares de uma carta de condução válida, ou porque já existia uma proibição de condução no momento do controlo, ou porque tinham perdido todos os pontos da sua carta de condução (retirada administrativa) e ainda assim decidiram ir para a estrada”, esclareceu o Ministério Público aquele jornal.

