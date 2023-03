Português novamente acusado de sexo com animais na Suíça

A Polícia suíça anunciou, esta quinta-feira, a detenção de um português, de 40 anos, a viver no cantão central de Uri, suspeito de ter mantido relações sexuais com ovelhas. Segundo as autoridades, o homem, que já andava há vários meses a ser investigado por práticas semelhantes, foi apanhado pelas câmaras de vigilância de um estábulo.

“Com base nas informações fornecidas pelo proprietário do estábulo, a polícia cantonal de Uri instalou videovigilância, que registou um movimento no sábado, 25 de fevereiro de 2023. A patrulha que então se deslocou conseguiu apanhar o alegado autor, um português de 40 anos, em flagrante a agredir uma ovelha e deteve-o”, lê-se em comunicado.

De acordo com as autoridades, foram identificadas “lesões em duas ovelhas. “A polícia cantonal de Uri, liderada pelo Ministério Público, prossegue as investigações.

