Português nos dez primeiros em paraciclismo

O português Bernardo Vieira terminou esta sexta-feira no nono lugar o contrarrelógio da classe C1 da Taça do Mundo de paraciclismo, que decorre em Ostende, na Bélgica, enquanto Telmo Pinão foi 18.º na classe C2.

Bernardo Vieira completou em 33.20,429 minutos os 20 quilómetros da prova, que teve a participação de 14 atletas e foi vencida pelo alemão Michael Teuber, com 29.36,777, à frente do espanhol Ricardo Argiles (30.03,007) e do italiano Giancarlo Masini (30.36,015).

Na prova da classe C2, que teve o mesmo percurso e 28 participantes, Telmo Pinão terminou com o tempo de 31.24,167 minutos, com a vitória a ser conquistada pelo belga Ewoud Vromant, com 26.45,402, com o francês Alexandre Leaute na segunda posição (26.50,160) e o britânico Matthew Robertson na terceira (28.17,785).

No sábado começam a disputar-se as provas de fundo da primeira etapa da Taça do Mundo, com a seleção portuguesa a estar representada nas classes H4 e H5, por Flávio Pacheco e Luís Costa.

#portugalpositivo