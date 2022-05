Português no melhor 11 da liga francesa sem Messi e Neymar

Na época 2021/22 da Ligue 1, houve um português que se destacou no Paris Saint-Germain (PSG). Kylian Mbappé foi eleito o melhor jogador da competição.

O lateral Nuno Mendes fez a primeira época em Paris, e completou-a com grande destaque. Está na melhor equipa da época da primeira liga francesa, com apenas 19 anos.

O jogador emprestado pelo Sporting integra a lista com mais três jogadores do clube de Paris, não estando Messi, Neymar Jr. ou Sergio Ramos, por exemplo. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, o PSG deverá acionar a opção de compra de Nuno Mendes, num valor de 40 milhões, no fim da temporada, como refere a sapodesporto.

O avançado Kylian Mbappé, melhor jogador da competição, integra os avançados do 11 da época da Ligue 1. A este junta-se o guarda-redes italiano Donnarumma e o defesa central brasileiro Marquinhos. A estes alinham-se dois jogadores do Marselha, do Mónaco e do Lens, e um jogador do Rennes.

