Português no melhor 11 da Conference League dominado por finalistas

Apenas dois jogadores do melhor 11 da inédita Conference League não são da Roma ou do Feyenoord. Rui Patrício é o guarda-redes do melhor onze da época na competição.

O guardião da Roma e campeão da liga europeia foi eleito melhor guarda-redes da competição. A equipa treinada por José Mourinho tem quatro jogadores na equipa da época. A Patrício junta-se Chris Smalling, Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini.

O Feyenoord, finalista derrotado, conta com cinco jogadores no melhor plantel. Os defesas Tyrell Malacia, Gernot Trauner e Lutsharel Geertruida estão neste onze, assim como Cyriel Dessers e Luis Sinisterra.

Os restantes jogadores vêm do Marselha e do Leicester City. Dimitri Payet está no melhor onze a representar a equipa francesa, enquanto que os britânicos fazem-se representar por Kiernan Dewsbury-Hall.

#portugalpositivo