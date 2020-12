Português no Luxemburgo lança vídeo de Natal viral

Nelson Coelho, um realizador de vídeos português no Luxemburgo, publicou uma curta história de Natal que publicou nas redes sociais e que se tornou viral.

Intitulada “Le cadeau le plus désiré ce Noël – Christmas Story au Luxembourg” (O presente mais desejado este Natal – História de Natal no Luxemburgo, em português) conta a história de uma criança que espera uma prenda do Pai Natal.

Entretanto, a Mãe Natal oferece um presente especial ao Pai Natal para que o distribua pelo mundo… e para saber o resto descubra o vídeo abaixo.

Nelson Coelho disse ao BOM DIA ter criado este vídeo porque aquilo que as pessoas mais precisam neste Natal ” de ternura e de afetos pois estamos fartos da pandemia”.

O português é criador de vídeos, tendo-se especializado em produções para casamentos e outros eventos.

Pode descobrir o trabalho de Nelson Coelho aqui.