Português não usou passadeira, fugiu e acabou detido em Espanha

A Polícia Local de Vigo identificou e autuou e deteve, na segunda-feira, um cidadão de nacionalidade portuguesa, de 45 anos, pela alegada prática de um crime de desobediência e resistência à autoridade.

Segundo fontes policiais, citadas pela agência Europa Press, os factos aconteceram na segunda-feira, pelas 12h45, na Gran Vía, quando uma patrulha da polícia, que realizava trabalhos de controlo e vigilância, intercetou um homem com um cão a atravessar a estrada fora da passadeira.

Depois de ser chamado à atenção pelas autoridades, o indivíduo terá ignorado as instruções que recebera e seguiu para um estabelecimento da zona. No seu encalço, acabariam por seguir, no entanto, os agentes para identificar o homem e multá-lo.

