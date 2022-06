Português na Suíça alega não se lembrar de esfaquear a ex-mulher

O homem foi condenado a cinco anos e meio, mas defesa da vítima pede mais tempo de pena. Admite não se lembrar da noite do crime.

A defesa da ex-esposa quer uma pena de seis anos e oito meses para o agressor. O condenado foi ouvido esta terça-feira no tribunal cantonal de Lucerna, alegando que não se lembra do que aconteceu no dia do crime para o qual já começou a cumprir pena.

O português tem 52 anos e é acusado de tentativa de homicídio no próprio apartamento no dia 13 de maio de 2016. Declarou o seu ponto no recurso em tribunal, na passada terça-feira, como refere o Luzerner Zeitung.

O Ministério Público da cidade redigiu na acusação que o homem empurrou a esposa de uma cadeira. Depois, atacou a mulher com uma faca dobrável de 21 centímetros. Está também redigido que o homem havia feito várias ameaças de morte à ex-esposa, que quis aplicar no momento em que soube que tinha um novo parceiro.