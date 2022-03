Português na administração de museu em Nova Iorque

Philippe Mendes, galerista franco-português, foi nomeado membro no Conselho de Administração do Hispanic Society Museum, em Nova Iorque. Tem como objetivo contribuir para maior exposição da arte portuguesa na cidade americana.

O “museu Espanhol” de Nova Iorque, fundado em 1904 para exposição de arte ibérica e latina, é dos maiores museus para a arte latina no mundo, como noticia o Lusojornal.

Philippe Mendes, português nascido em Paris e especialista em Arte, é agora membro do conselho de administração de um dos melhores museus latinos do mundo. Atualmente dá aulas no Louvre e tem a sua própria galeria na capital francesa, onde pretende dar maior exposição a artistas portugueses.

Em 2016, o seu nome foi referido por ter doado uma tela de Josefa d’Óbidos ao Louvre, e agora volta a ser reconhecido por uma doação de uma obra de Fernão Gomes ao museu latino nos Estados Unidos.

#portugalpositivo