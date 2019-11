Português morto em Zurique é o cabeleireiro Cajó

Cajó, como era conhecido Ricardo Marques Ferreira, foi morto num quarto de hotel de Zurique com múltiplas facadas.

A morte do cabeleireiro português, madeirense a viver na Suíça há dois anos e cabeleireiro de Cristiano Ronaldo e outras figuras públicas, está a chocar a comunidade portuguesa.

A polícia do cantão de Zurique anunciou entretanto a detenção de um homem de 39 anos, brasileiro, pelo assassinato de Ricardo Marques Ferreira e identificou o português cujo nome não tinha sido inicialmente revelado.

As autoridades não avançaram, por enquanto, as motivações que terão levado ao crime, mas indicaram este homem enquanto suspeito da morte do cabeleireiro português.

O corpo foi encontrado sexta-feira por volta das 14h00 de Zurique, durante a limpeza diária do quarto.