Português morto à facada em Londres

Wilham Mendes faleceu em Londres, vítima de esfaqueamento. O óbito foi declarado nem uma hora depois de ter sido encontrado.

Wilham Mendes, de 25 anos, vivia no Reino Unido desde 2015 e residia em Tottenham, no momento da sua morte.

Glen Lloyd, da Polícia Metropolitana de Londres, lidera a investigação no comando de crimes e homicídios e deu a indicação de que a investigação vai no sentido de que “Wilham tenha sido esfaqueado durante um assalto”.

As autoridades fizeram um apelo para que quem tenha sido testemunha do crime ou logo após o mesmo, entre em contacto com a polícia. “Não importa quão pequeno seja um detalhe, não importa quão pouco tenha visto, as suas informações podem ser cruciais para nossa investigação e, no mínimo, ajudarão a confirmar os detalhes que já temos. No centro de nossa investigação está a perda de um jovem inocente e promissor que foi brutalmente assassinado na rua”.

“Os nossos pensamentos estão com a família de Wilham Mendes, enquanto lutam para lidar com esta perda numa época que deveria ter sido feliz”.

O jovem português era pugilista amador, segundo o Jornal de Notícias.