Francisco Assis, presidente do Conselho Económico e Social (CES), disse ser "completamente a favor" do aumento do salário mínimo e considera que o assunto deve ser discutido na Concertação Social. Em entrevista à RTP3, o antigo deputado socialista avançou ainda que já não tem razões para se "autoexcluir" de uma participação na vida política em representação do PS.