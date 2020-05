Português morre na auto-estrada entre Genebra e Lausanne

Um português de 36 anos morreu esta terça-feira na autoestrada A1 que liga Genebra a Lausanne, na Suíça. Foi atropelado por um suíço de 54 anos que viajava em direção a Genebra.

De acordo com o comunicado da polícia cantonal de Vaud, o português estava parado na faixa de emergência da autoestrada, antes do município de Bursins, a mudar um pneu furado. O português seguia numa carrinha e estaria em deslocação no âmbito do seu trabalho.

As autoridades ainda estão a investigar como o acidente ocorreu. O homem de 54 anos, de nacionalidade suíça, terá atingido o português que morreu no local.

