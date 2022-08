Português morre esfaqueado nos EUA

A 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa começa esta quinta-feira e vai decorrer até 11 de setembro, tendo sido apresentada pela organização, a cargo da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), como "a maior edição de sempre", com 140 participantes - mais dez do que em 2021 - e 340 pavilhões, sendo esperados mais de meio milhão de visitantes no Parque Eduardo VII.