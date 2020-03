Português morre em Espanha com Covid-19

A informação foi confirmada esta segunda-feira pelo embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes.



O diplomata, numa mensagem sobre a evolução do coronavírus em Espanha, em que apela às reservas de paciência e de confiança, confirma também a morte do português residente em Espanha.

“Gostaria de reiterar a minha solidariedade para com todos que estão infetados e transmitir-lhes uma palavra de coragem. Acrescento um pensamento afetuoso para os familiares e amigos daqueles que faleceram, em particular no caso de um nosso compatriota residente em La Rioja”, declarou João Mira Gomes, embaixador em Espanha que acaba de transitar de Berlim para Madrid.