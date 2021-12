Português morre em acidente de trabalho na Alemanha

Um emigrante português de 37 anos faleceu este sábado, na Alemanha, na sequência de um acidente de trabalho.

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima mortal é Vítor Manuel Faria, membro do Grupo Folclórico de Gross-Umstadt, no estado de Hesse.

Vítor Faria, carinhosamente apelidado de “Vitinha” pelos amigos, nasceu em Oliveira S. Mateus, Famalicão, há 37 anos.

O seu desaparecimento consternou a comunidade portuguesa na Alemanha.

Nas redes sociais, o Grupo Folclórico de Gross-Umstadt anunciou a organização de uma missa do sétimo dia, marcada para sábado, 18 de dezembro, no Clube Operário Português de Groß-Umstadt.