Português morre durante férias no sul de França

Morreu um português no lago Sainte-Croix, no sul de França, ao cair de uma embarcação em que estava a bordo com a família, no final da tarde da passada segunda-feira.

O português, de 48 anos, estava de férias com a mulher e o filho quando, segundo o jornal Var Matin, caiu ao mar por volta das 19h00 de segunda-feira, ao sentir-se mal depois de um ferimento que teria feito perto de Aiguines.

O corpo do homem foi encontrado já ao início da noite pelos mergulhadores do Departamento de Bombeiros e Resgate de Var que, segundo o mesmo jornal, foram de imediato chamados ao local.

A vítima encontrava-se a bordo de uma embarcação de recreio com a família no lago de Sainte-Croix, entre os Alpes-de-Haute-Provence e o Var.

Segundo o jornal Le Parisien, no resgate estiveram envolvidos quinze bombeiros, uma ambulância, uma equipa especializada em resgate náutico, uma equipa de mergulhadores e uma viatura de comando.

Com o resgate do corpo, as buscas terminaram ao anoitecer do mesmo dia, mas foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias em que o acidente ocorreu.