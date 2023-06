Português membro da Royal Society of Biology

O biólogo e neurocientista português Fabiano de Abreu Agrela tornou-se membro de uma das mais importantes sociedades internacionais de biologia do mundo, a Royal Society of Biology, com sede no Reino Unido e no Canadá.

“Ser membro dessa sociedade é um reconhecimento significativo do meu percurso e estudos! Estou muito animado por ter a oportunidade de colaborar com outros membros e aprender (sempre) com os principais especialistas do campo. Acredito que essa afiliação fortalecerá ainda mais meu crescimento profissional e minha paixão pelo estudo da vida em todas as suas formas”, disse Fabiano de Abreu sobre sua entrada na sociedade.

Para entrar na Royal Society of Biology é necessário ser submetido a uma rigorosa análise da sua trajetória profissional e académica, todo o histórico do candidato, não apenas na área da biologia, mas como um pesquisador cientista é analisado para ser aprovado pelo comité de votação da sociedade.

A Royal Society of Biology (RSB) é uma importante sociedade académica e associação profissional com sede no Canadá e Reino Unido, criada para avançar o campo da biologia na academia, indústria, educação e pesquisa.

A sua formação em 2009 resultou da fusão da Federação de Biociências e do Instituto de Biologia. Atualmente possui mais de 18.000 membros individuais e mais de 100 membros organizacionais, a sociedade serve como uma voz coletiva para a disciplina.

A RSB representa uma gama diversificada de indivíduos, sociedades acadêmicas e outras organizações unidas por sua paixão pela biologia.