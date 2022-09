Português lidera projetos de uma das maiores consultoras mundiais

Com uma experiência de 28 anos e a liderar projetos no Médio Oriente há 10, Pedro Ribeiro foi nomeado Diretor-Geral do CBRE Group, uma empresa Fortune 500 e S&P 500 e a maior empresa mundial no setor imobiliário comercial e de investimento, na Arábia Saudita.

Pedro Ribeiro será responsável pelas operações da empresa na Arábia Saudita, com foco no desenvolvimento de todas as linhas de serviço e apoiar o rápido crescimento da CBRE no país.

O gestor conta com 28 anos de experiência em posições de liderança em empresas de Retalho, Imobiliário e Gestão de Ativos e Propriedades em todo o Médio Oriente, Europa e Norte de África. Há 10 anos no Médio Oriente, o trabalho de Pedro Ribeiro não tem passado despercebido e já foi distinguido quatro vezes com o International Awarded Winner no setor imobiliário, em reconhecimento dos projetos comerciais, tais como Riyadh Park Mall, entre outros.

Inserido na Visão 2030, parte do programa de transformação do Governo saudita, Pedro Ribeiro irá estar envolvido em projectos como o The Line, uma construção de 170 km de empreendimentos tecnológicos, ou o Neom, que visa construir uma cidade do dobro do tamanho de Nova Iorque no meio do deserto. A Arábia Saudita tem atualmente vários projetos, como a construção de 12 cidades e outros projetos junto ao Mar Vermelho. Estes projetos estão avaliados em um trilião de dólares, apenas para a conclusão da primeira fase, expectando-se um valor total de três triliões de dólares.

Para Pedro Ribeiro “é muito gratificante impulsionar o desenvolvimento de um país e poder contribuir para alguns dos maiores projetos imobiliários a nível mundial. Em Portugal, ou mesmo na Europa, não existem projetos desta dimensão. Assumir a liderança do mercado com maior taxa de crescimento a nível mundial é uma honra e uma responsabilidade muito grande”.

Pedro Ribeiro lidera uma equipa com cerca de 120 profissionais, entre a sede em Riyadh e a cidade de Jeddah. Trabalhando ao lado de investidores e financiadores, estes especialistas fornecem um conjunto totalmente integrado de serviços em todo o território, incluindo instalações, transação e gestão de projetos; gestão de propriedades; gestão de investimentos; avaliação e valorização; leasing imobiliário; consultoria estratégica; venda de propriedades; serviços hipotecários e serviço de desenvolvimento.

#portugalpositivo