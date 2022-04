Português lidera marketing europeu de farmacêutica

Filipe Granjo Paias é o novo diretor de marketing da farmacêutica Baxter para a Europa Ocidental. É country lead da Baxter Portugal e vai acumular a função ao nível continental.

O português trabalhará para as áreas de Medication Delivery e Acute Therapies da Baxter. Terá a seu cargo a liderança e implementação de estratégias de marketing a nível europeu, segundo é revelado em comunicado.

Filipe Granjo Paias referiu ainda que está entusiasmado com o novo cargo. “É com grande entusiasmo que encaro este novo desafio e a oportunidade de apoiar e contribuir para o desenvolvimento de mercados tão distintos, mas tão relevantes para a Baxter. Acredito que as sinergias criadas e a partilha das melhores práticas entre equipas são essenciais no sentido de podermos acelerar a nossa missão de salvar e prolongar vidas”, acrescenta.

O diretor entrou na farmacêutica em 2011 como Business Unit manager de Produtos Hospitalares e Diálise. Foi também director-geral da Baxter-Gambro Renal após a companhia ter sido adquirida pela Baxter, como refere o Marketeer. Já enquanto country lead da Baxter Portugal, assumiu também a posição de Medication Delivery & Pharma Head para a península ibérica.

#portugalpositivo