Português lança projeto de construção de casas no Myanmar

A partir do crowdfunding, uma angariação de fundos online, o projeto Housing Now quer doar casas de bambu a deslocados no país asiático.

A Housing Now pretende construir casas de baixo custo em bambu no Myanmar. O arquiteto António Duarte lançou a angariação, que está aberta até ao fim de abril.

O atelier de design Blue Temple foi o responsável pela criação do crowdfunding. Lê-se na descrição que, “após o golpe militar de fevereiro (do ano passado) no Myanmar, mais 400 mil pessoas fugiram das suas casas e estão atualmente deslocadas internamente no país (…) Uma grande percentagem da população não tem acesso a uma habitação digna”.

Para António Duarte, o objetivo que expôs ao jornal Público foi de alcançar os 15 mil euros, que darão para construir dez casas de bambu na região de Bago, no sul do país. “Por cada 1500 euros doados, nós construímos uma casa”, refere o arquiteto, como noticia o idealista news.

Mesmo que o financiamento seja utilizado para adquirir material e contratar pessoal, uma parte do lucro gerado “será usado para levar o projeto à próxima etapa do seu desenvolvimento, que será a produção em larga escala”, como admite a página do crowdfunding.

