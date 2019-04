Português lança plataforma para agentes de futebol

Cerca de 80 empresários, agências e outros operadores, representando 30 países, estarão presentes, a 25 de maio, no primeiro encontro da plataforma Globall.Football, que entrou recentemente na indústria do futebol profissional, trata-se de uma “ferramenta” online para negócios e troca de informação – tem um português aos comandos.

Fernando Mendes, CEO da empresa com o mesmo nome, está há muito ligado aos negócios do futebol e divide, hoje em dia, o seu quotidiano entre Londres e o Luxemburgo. Resolveu avançar, há dois anos, com o apoio de um consórcio de empresas internacionais, para a constituição de uma plataforma que “pretende servir os pequenos e médios agentes de todo o mundo”.

“Trata-se de um modelo que permite aos seus subscritores, profissionais de vários setores do futebol, trocarem informação ou negociar entre si, online, a qualquer momento”, referiu o mentor do projeto, que pretende que este seja “tão inovador quanto transparente”, assim como “gerador de boas práticas”.

“Já temos mais de 140 inscritos na plataforma e para o encontro de maio estão registados mais de 80 participantes”, afirma Mendes que terá no seu evento a presença de nomes conhecidos do futebol, tais como Nuno Gomes, ex-jogador do Benfica, Paula Santos, agente em Inglaterra, Pedro Cunha Ferreira, da GoalPoint. “Os participantes são oriundos de vários países entre os quais a China”, confirma o organizador que anunciou ao BOM DIA ter nos inscritos um descendente de uma das mais antigas famílias do mundo.

Para Fernando Mendes, “as ideias da Globall são novas, mas são concebidas por pessoas há muitos anos ligadas ao futebol”. Por isso, faz notar que aquelas que se estão a inscrever, “de todas as áreas do futebol, estão também motivadas pela necessidade de maior transparência no setor”.