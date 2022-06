Português KURA reiventa Akon

Atualmente em digressão em nome próprio e paralelamente com o seu novo projeto Darkroom por todo o mundo, KURA supera novamente qualquer expectativa propondo-se a uma das tarefas mais difíceis e notáveis da atualidade musical: reimaginar um hit global.

Foi desta forma que apresentou a remodelação techno house de Bananza (Belly Dancer), de Akon, um sucesso instantâneo que promete pôr os corpos a mexer.

Depois de ter assinado remisturas e feito colaborações com artistas internacionais, como Hardwell, Nicky Romero ou Tony Junior, KURA reinterpreta pela primeira vez um tema de um artista português. Neste mais recente projecto, foi o primeiro de quatro DJs a apresentar a sua versão de Sorriso, da autoria de Diogo Piçarra, num tema totalmente orientado para a hora de ponta na pista de dança.

Com uma carreira inigualável a nível nacional e integrante na lista dos 100 maiores DJs mundiais desde 2014, o DJ Mag Top 100, KURA é um dos célebres produtores e DJs mundiais.

De momento, KURA está também a apresentar o seu lado B com o novo projecto Darkroom. Esta é para KURA «uma experiência diferente, o matchpoint onde o popular e o underground se tocam. Um conceito virado para as sonoridades House, Tech House e Techno (…) [onde] o público é transportado para um universo diferente», público este que tem enchido as mais variadas discotecas e salas por onde o artista passa.