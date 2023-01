Português João Pombeiro cria vídeo dos U2

O artista multimédia português João Pombeiro é o autor do vídeo promocional dos U2 e do seu próximo álbum “Songs of Surrender”.

É João Pombeiro, especialista na animação, que faz a colagem de imagens naquela espécie de tabela cronológica em movimento dos U2, que cruza as várias fases da banda com acontecimentos das respetivas épocas, num biograma de um minuto ao som da nova versão de ‘Beautiful Day’ (veja o vídeo aqui).

Foi a editora dos U2, Island Records, que contactou o criativo português. Os U2 aprovaram entusiasticamente o vídeo, tendo enviado uma mensagem ao português.

Os U2 vão lançar o álbum de 40 versões de originais seus, “Songs of Surrender” a 17 de março, na sequência do livro de memórias de Bono, “Surrender: 40 Songs, One Story”, que saiu em novembro.