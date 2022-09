Português internado em Nova Iorque precisa da sua ajuda

Deveriam ser as férias de sonho de Luís Miguel Cardoso, com passagem por vários países, mas a reta final da viagem transformou-se num pesadelo: fortes dores de cabeça e indisposição que foram desvalorizadas numa primeira fase acabariam por resultar num aneurisma cerebral.

“O meu irmão tinha voo de regresso a Portugal a 31 de agosto, mas no dia 29 teve o aneurisma. Quando estava na Guatemala, andava com dores de cabeça muito fortes, e a vomitar. Foi ao médico, e disseram-lhe que era enxaqueca. Entretanto, melhorou, mas quando chegou a Nova Iorque sentiu dores fulminantes, e foi logo para o hospital, onde fizeram uma TAC e viram que tinha um coágulo na cabeça. Foi logo transferido para um hospital onde fizeram uma cirurgia. Voltou a ter outro episódio e tiveram de fazer uma cirurgia mais invasiva”, explicou, ao Jornal de Notícias a irmã, referindo que o custo dos tratamentos “já vai em 150 mil dólares, e a cobertura do seguro dele é de 30 mil euros”.

Em Santo Tirso, gerou-se uma onda de solidariedade, e o caso de Luís Miguel Cardoso, que foi professor de Educação Física em Joane, Famalicão, e trabalha na Associação de Voleibol do Porto, tem sido muito partilhada nas redes sociais.

Leia mais em Jornal de Notícias.

Para ajudar Luís Cardoso clique aqui.