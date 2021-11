Português integra Comissão Internacional Humanitária para Apuramento de Factos

“Felicitamos Mateus Kowalski pela sua eleição para a Comissão Internacional Humanitária para o Apuramento de Factos (IHFFC)”, pode ler-se na página oficial Facebook do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O governo português salienta “a qualidade do candidato”, mas considera que “esta eleição espelha o compromisso de Portugal para com o direito internacional humanitário”.

Mateus Kowalski é doutor em política internacional e resolução de conflitos; mestre em ciências jurídico-internacionais; e licenciado em Direito.

Foi jurista no Office of the Under-Secretary-General for Legal Affairs and United Nations Legal Counsel.

É membro da International Law Association, da European Society of International Law, da American Society of International Law e da Sociedade Portuguesa de Direito Internacional.

É autor de publicações e comunicações no âmbito, entre outros, da teoria do Direito Internacional, do sistema das Nações Unidas, da justiça penal internacional e de assuntos relacionados com a paz e a segurança.

