Português impedido de viver na Suíça por não ter declarado lotaria

Um tribunal suíço ordenou a expulsão do país, por três anos, de um emigrante português que foi condenado por ter recebido benefícios da segurança social, apesar de ter ganhado um prémio na lotaria e outros jogos.

Segundo o Correio da Manhã, os juízes do Tribunal de Montagnes et du Val-de-Ruz cosideraram que o português, que tem cerca de 35 anos, conseguiu amealhar 30 mil francos suíços (cerca de 28 mil euros) em subsídios pagos pela segurança social daquele país, no espaço de seis anos.

Durante esse período, o arguido não informou a técnica que supervisionou a atribuição dos benefícios do dinheiro que tinha obtido nos jogos de sorte.