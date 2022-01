Português “Guerra” exibido no festival de Navarra

O filme “Guerra”, de Marta Ramos e José Oliveira, vai ser exibido em março no Festival Internacional de Cinema Documental de Navarra, em Espanha.

A partir de 800 filmes submetidos, a direção do festival escolheu 21 para a secção oficial, incluindo “Guerra” (2020), um filme que cruza documentário e ficção, sobre a vida de um antigo combatente da guerra colonial.

“Iremos com ele até ao fundo dos lugares físicos que o obcecam – dos quartéis da formação até aos lagos e jardins da sua juventude e enamoramento – bem como ao abismo da sua memória – a guerra e a paixão juntas, indestrinçáveis, numa batalha que pergunta ou grita as imemoriais dúvidas existenciais”, lê-se na sinopse.

“Guerra” é protagonizado pelo ator José Lopes, que morreu pouco antes da estreia do filme no DocLisboa 2020, e o elenco é composto sobretudo por atores amadores. Entram ainda, em pequenos papéis, os atores Luis Miguel Cintra e Diogo Dória.

De acordo com os realizadores, que também o produziram, juntamente com a OPTEC Filmes, “Guerra” terá estreia este ano nos cinemas portugueses.

Marta Ramos e José Oliveira têm trabalhado em conjunto há pelo menos uma década, nomeadamente nos filmes “Times are changing, not me” (2010) e “35 anos depois, o movimento das coisas” (2015), que ambos rodaram com Mário Fernandes.

O Punto de Vista – Festival Internacional de Cinema Documental de Navarra decorrerá de 14 a 19 de março em Pamplona, Espanha.

