Português gere hospital de luxo em Omã

Carlos Martins, ex-presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Norte e ex-secretário de Estado da Saúde e do Turismo prepara-se para assumir a presidência da comissão executiva do Idealmed Muscat Hospital, em Omã.

O Diário de Notícias avança que Carlos Martins deixou o cargo de administrador dos hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, em Lisboa, que ocupou durante seis anos, para liderar a comissão executiva do referido hospital privado de luxo em Omã.

Trata-se de um projeto português, representando um investimento de 70 milhões de euros, e que se estima que estará concluído em 2020. Será o 12.º hospital privado a abrir em Moscat, capital do sultanato de Omã. O hospital contará com mais de dez mil metros quadrados, seis pisos e cem camas.