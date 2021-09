Português Freddy Locks brilhou em Gent

Freddy Locks apresentou-se este sábado, 11 de setembro, no palco principal do festival Copacobana em Gent, na Bélgica.

Este é o primeiro espetáculo em palcos internacionais do português Freddy Locks, justamente agora que inicia uma nova fase da sua carreira depois de recentemente ter lançado um novo single “Healing of the Nation”.

Freddy Locks, nome incontornável do Reggae feito em Portugal, conta com cinco álbuns de estúdio, “Rootsrockstruggeling”(2004), “Bring Up the Feeling” (2006), “Seek Your Truth” (2010), “RootsStation”(2012), “Overstand” (2018). Constituiu também parcerias com artistas como Dubmatix, Nigga Poison e Dj Nellassassin.

O seu reggae extremamente melódico e socialmente engajado valeu-lhe em 2018 a foto de capa da maior revista de reggae do mundo, a “IRIE Magazine”.

Assinou recentemente a autoria do programa de rádio semanal ” Do You Reggae?” na Antena 3.

Ao longo da sua carreira tem partilhado o palco com os nomes mais sonantes do reggae: Toots & The Maytals, The Gladiators, The Congos, The Abyssinians, Alpha Blondy, Third World, Max Romeo, Lee “Scratch” Perry ou Cornell Campbell entre outros.



