Português foge da prisão no Luxemburgo e é detido na Alemanha

Após fugir de uma cadeia no Luxemburgo, um português foi detido em Trier, na Alemanha.

De acordo com a polícia, o homem entregou-se de forma voluntária, com uma pequena quantidade de cannabis e uma faca. Posteriormente, foram encontrados 1,9 gramas de cocaína durante as buscas.

O Notícias ao Minuto avança que o português estava a cumprir pena de prisão em Givenich. Após uma saída precária do estabelecimento prisional, o homem não regressou, o que levou à emissão do alerta por parte das autoridades luxemburguesas.

Sobre o caso sabe-se que a polícia alemã encontrou o suspeito, deteve-o e entregou-o às autoridades competentes.