Português falha Mundial por um centímetro

Francisco Belo ficou, no decorrer do ‘meeting’ de Madrid, a um centímetro apenas da marca que necessitava para confirmar os mínimos de acesso ao lançamento do peso do Campeonato do Mundo de atletismo em pista coberta.

Outros atletas lusos houve que se aproximaram do ‘bilhete’ para o Mundial de Belgrado, como Carlos Nascimento (60 metros), Isaac Nader (3.000 metros) e Catarina Queirós (60 metros barreiras), mas ninguém esteve tão perto como o lançador do Benfica, que atirou o peso a 20,64 metros, quando procurava um registo de 20,65.

No seu melhor concurso do ano, Belo atirou a 20,64 ao quarto ensaio, para ser quinto posicionado na prova. Teve ainda dois ensaios acima dos 20 metros (20,22 e 20,34) e três na casa dos 19 metros.