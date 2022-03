Português ex-administração do Porto na Liga do Catar

O dirigente português Antero Henrique foi eleito diretor desportivo da Liga do Catar (QSL-Qatar Stars League).

Antero Henrique vai coordenar uma equipa de observadores que darão apoio a clubes na Liga do Catar, para contratação de futebolistas profissionais, segundo relata o jornal A Bola.

“É com grande honra, orgulho e ambição que me junto à QSL. Acredito que podemos maximizar os recursos já existentes e trabalhar em conjunto com todos os interessados, especialmente os clubes da QSL, para elevar o nível do futebol e reforçar a marca de cada competição”, reforçou o dirigente da Liga.

Antero Henrique foi dirigente e administrador do FC Porto, e diretor-geral do clube francês Paris Saint-Germain, entre 2017 e 2019.