Português escravizado em Andorra trabalhava para outro português

A polícia de Andorra deteve esta semana um agricultor acusado de explorar durante 12 anos um trabalhador português, trabalhando de sol a sol, sem direito a férias nem documentação, segundo notícia divulgada ontem pela agência Lusa.

O português chama-se Júlio e era funcionário de um agricultor de Auvinyà, para quem trabalhava há mais de uma década, 84 horas por semana, e que esta quarta-feira foi detido, por crime contra os direitos dos trabalhadores, e mais tarde libertado, com termo de identidade e residência, enquanto aguarda julgamento. Entretanto, o jornal Alta Veu revelou que o agricultor empregador é também de nacionalidade portuguesa.

Recorde-se que durante 12 anos, o português terá trabalhado entre segunda e sábado numa plantação de tabaco no absoluto anonimato documental e sem ter nenhum contrato. Foi por causa de um acidente de trabalho que sofreu no início de novembro do ano passado que as autoridades detiveram esta semana o patrão.

O trabalhador, de origem portuguesa, também não tinha permissão de residência e, portanto, cobertura saúde, deixando uma dívida financeira no hospital que acabou por ser assumida pelo departamento de assuntos sociais de Andorra.

O jornal Alta Veu revela ainda que há outros casos do mesmo tipo em Andorra, sem contudo revelar a nacionalidade dos envolvidos.

Entretanto, o conselheiro das comunidades portuguesas eleito por Andorra publicou na sua página Facebook que este caso é “muito grave”, e promete “juntamente com o Consulado Honorário de Portugal em Andorra” acompanhar a situação. José Manuel da Costa Gonçalves denuncia ainda a forma como a Lusa tratou o assunto, acusando a agência noticiosa de “inventar histórias com o intuito de vender notícia”.