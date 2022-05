Português entre o 11 do campeonato francês para o L’Équipe

Diferente do 11 nomeado pela própria Ligue 1, o jornal L’Équipe nomeou um plantel da época 2021/22, com poucas parecenças. Mbappé e Marquinhos são os lugares comuns nas duas nomeações.

O jornal francês colocou o internacional português Anthony Lopes no melhor 11 da liga. O guarda-redes do Lyon é a aparição portuguesa para o L’Équipe, tendo sido para a liga o lateral Nuno Mendes.

O Lyon terminou em oitavo lugar esta época, tendo sofrido um total de 51 golos nos 38 jogos. A equipa não se qualificou para provas europeias para a próxima época.

Para além de Mbappé e de Marquinhos, jogadores do PSG, outros jogadores aparecem nomeados nos melhores “onzes” da liga. Tchouaméni, do Mónaco; Terrier, do Rennes; e Fofana, do Lens, aparecem em comum nos onzes da instituição e do jornal.

O L’Equipe destacou ainda mais quatro jogadores do Rennes, que conseguiu o quarto lugar na Liga; e um jogador do Lille, que terminou em 10º.

