Português encontrado num poço na Galiza foi assassinado

O português encontrado morto num poço na Galiza há cerca de 14 meses foi mesmo vítima de homicídio, confirmando-se as suspeitas iniciais, revelaram, esta sexta-feira, ao Jornal de Notícias fontes policiais espanholas.

Segundo a políca, decorrem investigações para se tentar esclarecer os contornos do caso e chegar aos responsáveis pela morte violenta do homem.

De acordo com as mesmas fontes, o cadáver apresentava um profundo golpe no crânio, que à partida, não seria compatível com uma simples queda, mas foi já durante a autópsia, no Instituto de Medicina Legal da Galiza (IMELGA), que se confirmou ter sido vítima de uma forte pancada na cabeça e atirado ainda com vida para dentro do poço e fechada a tampa, pelo que, tudo o indica, ainda agonizou, sozinho, antes de morrer, dada a gravidade dos ferimentos.

