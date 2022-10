Português encontrado morto em casa em Sillingy

Ricardo Rodrigues, de 44 anos, foi encontrado morto na sua residência na sexta-feira, em Sillingy, nos Alpes franceses, a sul de Genebra.

O emigrante almeirinense terá sofrido uma doença súbita e já não seria avistado por amigos e conhecidos há cerca de dois dias. Os meios de socorro ainda chegaram a ser chamados mas o óbito foi declarado no local, revela o jornal Almeiriense.

Ricardo Rodrigues estava emigrado em França há cerca de ano e meio onde exercia funções de canalizador. As autoridades francesas irão agora proceder à uma autopsia ao corpo para apurar as circunstâncias da morte e só depois será transladado para Portugal, num processo que deve demorar pelo menos uma semana a completar, segundo a mesma fonte.

Em Portugal, Ricardo Rodrigues trabalhou em empresas de gestão de condomínios e fazia pequenos trabalhos relacionados com canalização. No associativismo foi membro do Futalmeirim nas categorias de formação dos jovens atletas.