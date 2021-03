Português encontra a morte na estrada no Luxemburgo

Eram 7:40 da manhã de sábado quando a viatura que Paulo Ferreira conduzia chocou com outro veículo na estrada nacional 7, entre as localidades de Lipperscheid e Fridhaff, no grão-ducado do Luxemburgo.

Paulo Ferreira morava em Landscheid e tinha 40 anos. Natural de Mondim de Basto, a vítima tinha uma relação com uma portuguesa. São muitas as manifestações de pesar nas redes sociais pela morte do “Bigarra”, como alguns dos amigos apelidavam Paulo Ferreira.

O português e o outro condutor envolvido no acidente estavam sozinhos a bordo dos seus veículos e ficaram gravemente feridos, tendo o português falecido no local apesar da intervenção dos serviços de urgência.

As causas exatas do acidente ainda não foram determinadas pela polícia. Duas ambulâncias e os bombeiros de Diekirch estiveram no local.