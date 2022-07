Português em grande no Lechia Gdansk

Flávio Paixão assinou um hat-trick num grande jogo da equipa frente ao Akademija Pandev. O jogo contava para a primeira pré-eliminatória da Liga Conferência.

O português tem 37 anos e atua no clube polaco desde 2015. É capitão de equipa e o melhor marcador do jogo. A equipa polaca venceu por 4-1.

Não só marcou três golos como assistiu o quarto golo frente à equipa da Macedónia do Norte. A seunda mão está marcada para esta quinta-feira, no país do sul da Europa.

Flávio Paixão é, desde abril, o melhor marcador estrangeiro de sempre na Polónia.

