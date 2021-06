Português em França ajuda bombeiros de Viana do Castelo

De França para Portugal, chegou ajuda para os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo. O Groupe de Secours Catastrophe Français decidiu ajudá-los e ofereceu mais de 20 mil euros em equipamentos, o que equivale a mais de 68 fatos de nomex para combater os incêndios.

Segundo o comandante da corporação minhota, esta oferta foi uma grande ajuda, pois trata-se de fatos caros que teriam de ser comprados com o dinheiro da associação.

Esta não é a primeira vez que a corporação francesa ajuda os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo. Gentil Passos (à frente na foto abaixo), um dos elementos da corporação francesa, nascido em Viana do Castelo, uniu esforço no início da pandemia e doou 35 mil máscaras e 700 litros de álcool gel a esta corporação.

Esta parceria entre os Bombeiros de Viana do Castelo e a corporação francesa nasce desta ligação que o bombeiro lusodescendente tem à sua terra natal.