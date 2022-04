Português é reforço para o Corinthians

Rafael Ramos é o novo membro do plantel de São Paulo. O lateral-direito jogava no Santa Clara, dos Açores, antes de voar para o Brasil.

“Estou muito feliz de chegar aqui e ser tão bem-recebido por todos. É um clube gigante que já conhecia desde pequeno, dos videojogos”. Foram as primeiras palavras de Rafael Ramos ao serviço do “timão”, como refere o jornal A Bola”.

Esta já não é a primeira passagem pela América para o português, já que tinha jogado nos Estados Unidos em dois clubes, o Orlando City e o Chicago Fire. Passou também pelo Twente, da Holanda, nas suas experiências fora de Portugal.

Rafael Ramos teve na formação do Benfica e do Sporting e tem contrato com o Corinthians até junho de 2024, onde será treinado por Vítor Pereira.

#portugalpositivo