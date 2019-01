Português é quem mais corre na Liga Inglesa

No jogo do Manchester City contra o Liverpool o português Bernardo Silva bateu o recorde da presente edição da Liga Inglesa no que toca a distância percorrida, tendo feito 13,7 quilómetros durante a partida.

Curiosamente o detentor do recorde batido era, nada mais nada menos que o próprio Bernardo. No jogo que opunha os dois primeiros classificados da Premier League, o Manchester City levou de vencida o Liverpool, por duas bolas a uma, com o médio português a fazer uma assistência.

O trabalho do internacional português não escapou despercebido ao seu treinador. No final da partida Pep Guardiola, timoneiro dos citizens, confessou que há muito não via uma exibição assim. Em jeito de brincadeira com a baixa estatura de Bernardo Silva, Guardiola realçou que no futebol para se ser bom basta jogar-se bem, independentemente do tamanho.