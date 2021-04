Português é o novo selecionador de Moçambique

O português Horácio Gonçalves é o novo técnico da seleção de futebol de Moçambique, disse fonte da Federação Moçambicana de Futebol.

Horácio Gonçalves, que era técnico do Costa do Sol, campeão em título do campeonato moçambicano, substitui o compatriota Luís Gonçalves, afastado em março, após Moçambique falhar o apuramento para a Taça Africana das Nações (CAN).

O novo técnico da seleção, de 58 anos, chegou a Moçambique em 2018, tendo somado cinco títulos na liderança do Costa do Sol, nomeadamente o título nacional, após 12 anos de jejum, duas Supertaças, uma Taça de Moçambique e o torneio de abertura da cidade de Maputo.

Em entrevista à Lusa, em fevereiro do último ano, Horácio Gonçalves atribuiu ao sacrifício e à dedicação a conquista de cinco títulos de futebol moçambicano.

“É um conjunto de situações que permitiram o sucesso: o empenho, a dedicação, no dia-a-dia, a compreensão e o sacrifício dos jogadores e o apoio, naturalmente, da direção. Aquilo que eu tentei fazer foi aliar a experiência que adquiri em Portugal a uma adaptação rápida à realidade do futebol moçambicano “, referiu o técnico natural de Guimarães.

Moçambique foi eliminado do apuramento para a CAN, ao perder em casa por um a zero frente a Cabo Verde, terminando em último lugar do Grupo F, com quatro pontos.

