Português é cavaleiro de Gutenberg na Polónia

Paulo Souto, Presidente da Cavaleiros de Gutenberg – Associação Lusófona, esteve presente no 30º Aniversário da “PPC – Polish Chamber of Printing” a convite de Jacek Kuśmierczyk, presidente da PPC e Chanceleria PBKG “The Polish Guild of Gutenberg Knights”.

No seguimento da recomendação do Presidente da Cavaleiros de Gutenberg – Associação Lusófona, Paulo Souto, o presidente da FTA Europe (European flexographic printing industry) e CEO da I&C e Gama International, Sante Conselvan tornou-se no fim da cerimónia Cavaleiro da confraria polaca PBKG.